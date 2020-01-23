Отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клод пропал без вести в Канаде

ТАСС, 23 января. Француз Жиль Клод, чьи сыновья Фабьен, Флоран и Эмильен являются профессиональными биатлонистами, пропал без вести в северном Квебеке (Канада). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание Le Journal.

По информации издания, во вторник вечером отец биатлонистов в составе группы из восьми человек и гида отправился на снегоходах в горы Квебека. Там под тяжестью снаряжения группа провалилась под лед. Сообщается, что троим участникам группы удалось выбраться из воды, а остальным - нет, их поиски продолжаются. Также известно, что гид скончался от полученных травм в ночь со вторника на среду.

Фабьен Клод в четверг занял третье место в индивидуальной гонке на 20 км на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Медаль он посвятил пропавшему отцу: "В Канаде произошел трагический несчастный случай с моим отцом. Этот подиум для него, я уверен, что он гордится нами, и я горжусь тем, что сделал сегодня".