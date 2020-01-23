Третьяк: победившие на юношеских Играх российские хоккеисты обладают большим потенциалом

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России, завоевавшие золотые медали на юношеских Олимпийских играх в Лозанне, обладают большим потенциалом. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В финале хоккейного турнира россияне обыграли команду США со счетом 4:0. Сборная России одержала победы во всех матчах турнира.

"Наша команда влюбила в себя всех, кто был на матчах, ребята показали необыкновенно шикарный хоккей - современный, атакующий. Я смотрел и радовался, вспоминал, как сам выигрывал Олимпийские игры. У нас хорошее будущее, у игроков хороший потенциал. Тренер берет лучшее, что мы ему даем, думаю, что Владимир Филатов собрал очень хорошую команду", - отметил Третьяк.

Молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) на чемпионате мира в Остраве завоевала серебряные медали, проиграв в финале канадцам со счетом 3:4.

"Самое главное, что эта команда, в отличие от 20-летних ребят, сделала правильные выводы и держала дисциплину на льду. В последнем матче это сыграло решающую роль, потому что мы забили три гола в большинстве. У нас сейчас молодежь по всем возрастам, мы на правильном пути, программа "Красная Машина" работает", - подчеркнул Третьяк.

"Мы очень довольны этим результатом, команда отработала на 100%. На турнире было очень много скаутов - и зарубежных, и российских, которые уже охотятся за нашими ребятами. Нам надо работать, чтобы эта команда дальше прогрессировала и готовила себя к чемпионату мира среди игроков до 18 лет", - добавил президент ФХР.

Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет юношеских Олимпийских игр, завоевав 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых. Второе место на Играх в Лозанне заняли спортсмены из Швейцарии (10-6-8), третьими стали японцы (9-7-1).