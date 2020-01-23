Более 2 тыс. человек зарегистрировалось на первый в истории России Ironman

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. человек зарегистрировалось для участия в первых в истории России международных соревнованиях по триатлону Ironman, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг журналистам сообщили в аппарате вице-губернатора города Владимира Кириллова.

"Высокий интерес со стороны спортивного сообщества подтверждает и количество участников, прошедших регистрацию на гонку, - 2500 спортсменов из 63 стран мира", - говорится в сообщении по итогам первого заседания оргкомитета по подготовке и проведению соревнований в Санкт-Петербурге.

Гонки серии Ironman 70.3 состоят из трех этапов: плавание на 1,2 мили (1,9 км), велогонка на 56 миль (90 км) и бег на 13,1 мили (21,1 км). Соревнования проводятся в различных странах мира на всех континентах. Российский этап пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 19 июля 2020 года под эгидой Федерации триатлона России.

По словам Кириллова, в общей сложности Петербург планируют посетить порядка 10 тыс. участников и зрителей гонки. Сейчас власти разрабатывают план по обеспечению безопасности, медицинскому сопровождению, организации движения на улично-дорожной сети города.