Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы

ТАСС, 23 января. Женская сборная России обыграла команду Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы по водному поло. Соревнования проходят в Будапеште.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 7:7, в серии пенальти точнее были россиянки - 4:3. 25 января в финале турнира российские ватерполистки встретятся с победителем второго полуфинала, в котором позднее в четверг венгерки сыграют с испанками.

Россиянки вышли в финал чемпионата Европы впервые с 2010 года. На последних четырех европейских первенствах российская команда оставалась за чертой призеров. Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2006, 2008, 2010).

Чемпионат Европы является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.