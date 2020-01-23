Поздняков: российские участники юношеской Олимпиады могут выступить на взрослых Играх

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не исключил, что кто-то из российских участников зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне выступит на взрослых Играх. Об этом он рассказал журналистам.

В четверг олимпийская команда России прилетела в Москву из Лозанны, где в среду завершились зимние юношеские Игры.

"Итогом этих Игр стало то, что отсюда улетали представители разных видов спорта и регионов, а вернулись они большой олимпийской российской семьей. Это главное, чего мы достигли с нашими тренерами, специалистами, - сказал Поздняков. - Бывают спортсмены, которые относятся к виду вундеркиндов, также есть виды спорта с ранней специализацией, например, фигурное катание. Так что не исключаю, что кто-то из ребят сможет выступить уже на следующих взрослых Олимпийских играх".

Сборная России выиграла общекомандный зачет юношеских Олимпийских игр, завоевав 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых. Второе место заняли спортсмены из Швейцарии (10-6-8), третьими стали японцы (9-7-1).