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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Поздняков: российские участники юношеской Олимпиады могут выступить на взрослых Играх

Сборная России выиграла общекомандный зачет юношеских Олимпийских игр

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не исключил, что кто-то из российских участников зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне выступит на взрослых Играх. Об этом он рассказал журналистам.

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В четверг олимпийская команда России прилетела в Москву из Лозанны, где в среду завершились зимние юношеские Игры.

"Итогом этих Игр стало то, что отсюда улетали представители разных видов спорта и регионов, а вернулись они большой олимпийской российской семьей. Это главное, чего мы достигли с нашими тренерами, специалистами, - сказал Поздняков. - Бывают спортсмены, которые относятся к виду вундеркиндов, также есть виды спорта с ранней специализацией, например, фигурное катание. Так что не исключаю, что кто-то из ребят сможет выступить уже на следующих взрослых Олимпийских играх".

Сборная России выиграла общекомандный зачет юношеских Олимпийских игр, завоевав 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых. Второе место заняли спортсмены из Швейцарии (10-6-8), третьими стали японцы (9-7-1).

Теги
РоссияПоздняков, Станислав АлексеевичЗимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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