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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Организаторы чемпионата Европы извинились за отсутствие горячей воды в отеле у фигуристов

Организаторы турнира в Граце предложили несколько способов решения проблемы

ГРАЦ, /Австрия/, 23 января. /ТАСС/. Организаторы чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце, принесли извинения за отсутствие горячей воды в гостиницах у спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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В среду тренер танцоров Александры Степановой и Ивана Букина Ирина Жук заявила журналистам, что шокирована условиями, предоставленными участникам чемпионата Европы, поскольку в отелях у спортсменов отсутствовала горячая вода.

"В официальном ответе сообщается, что организаторы чемпионата Европы в Граце приносят свои извинения представителям федераций и спортсменам, которые живут в официальном отеле. Переместить такое количество людей в другие гостиницы города в данный момент не представляется возможным, так как все отели Граца заняты из-за большого наплыва туристов. Вместе с тем организаторы чемпионата Европы предложили несколько способов решения проблемы", - говорится в сообщении.

Чемпионат Европы в Граце завершится 26 января.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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