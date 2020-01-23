ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл дома испанскую "Валенсию" со счетом 81:70 в матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 6479 зрителей.

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Самым результативным игроком встречи стал баскетболист ЦСКА Йоханнес Войтманн, набравший 19 очков. У "Валенсии" больше всех очков набрал Сэм ван Россом (16).

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в Евролиге, 10 января московский клуб на выезде победил немецкую "Баварию" (84:77), затем в двух домашних матчах выиграл у испанских "Реала" (60:55) и "Басконии" (94:90).

В турнирной таблице ЦСКА вышел на третье место с 15 победами в 21 матче. "Валенсия" идет восьмой, одержав 10 побед при 11 поражениях.

В следующем матче ЦСКА 30 января на выезде сыграет с подмосковными "Химками", "Валенсия" днем позднее на домашнем паркете встретится с греческим "Панатинаикосом".