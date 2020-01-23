{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге

Армейцы обыграли "Валенсию" со счетом 81:70
Баскетболисты ЦСКА Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Баскетболисты ЦСКА
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл дома испанскую "Валенсию" со счетом 81:70 в матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 6479 зрителей.

На эту тему
"Зенит" победил "Олимпиакос" в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист ЦСКА Йоханнес Войтманн, набравший 19 очков. У "Валенсии" больше всех очков набрал Сэм ван Россом (16).

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в Евролиге, 10 января московский клуб на выезде победил немецкую "Баварию" (84:77), затем в двух домашних матчах выиграл у испанских "Реала" (60:55) и "Басконии" (94:90).

В турнирной таблице ЦСКА вышел на третье место с 15 победами в 21 матче. "Валенсия" идет восьмой, одержав 10 побед при 11 поражениях.

В следующем матче ЦСКА 30 января на выезде сыграет с подмосковными "Химками", "Валенсия" днем позднее на домашнем паркете встретится с греческим "Панатинаикосом".

Реклама на ТАСС
Еврокубки
Баскетболист ЦСКА Воронцевич повредил голеностоп на разминке перед матчем с "Валенсией"
Армейцы победили в этой встрече со счетом 81:70
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС