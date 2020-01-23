Российские ватерполистки завоевали лицензию на Олимпиаду в Токио

ТАСС, 23 января. Женская сборная России по водному поло отобралась на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом стало известно после выхода сборной Испании в финал чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.

Испанские ватерполистки в полуфинале обыграли венгерок (11:10) и встретятся в финале с россиянками, которые ранее победили действующих чемпионок Европы команду Нидерландов (основное время - 7:7, по пенальти - 4:3).

Чемпионат Европы является отборочным турниром на Игры-2020, путевку в Токио должен был получить победитель первенства. Поскольку сборная Испании ранее уже отобралась на Олимпиаду как финалист чемпионата мира, то лицензию автоматически получит второй финалист европейского первенства.

Финал чемпионата Европы между сборными России и Испании пройдет 25 января.