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ЧЕ-2020 по водному поло

Жолобов: российские ватерполистки могут выиграть ЧЕ за счет хорошей игры в большинстве

Россиянки в финале турнира сыграют с командой Испании

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спокойствие, умение играть в большинстве и в обороне станут ключевыми моментами в финальном матче чемпионата Европы по водному поло между сборными России и Испании. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации водного поло России Олег Жолобов.

Российские ватерполистки обыграли в полуфинале чемпионата Европы действующего победителя турнира команду Нидерландов (основное время - 7:7, по пенальти - 4:3) и встретятся в финале с испанками, которые победили венгерок (11:10). По итогам полуфинальных матчей стало известно, что россиянки получили лицензию на Игры 2020 года в Токио.

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"Нидерландки являются законодателями мод в водном поло, они одними из первых стали культивировать его в Европе. И, безусловно, то, что они сложили полномочия чемпионов, говорит о силе нашей команды. Хотя когда доводишь дело до пенальти, то кому как повезет, и в данном случае мастерство и везение было на стороне нашей команды", - подчеркнул Жолобов. "Анна Карнаух на Олимпиаде от венгерок взяла пенальти, сейчас здесь отразила, так что ее можно назвать специалистом по послематчевым пенальти", - добавил он.

Жолобов отметил, что любая команда, которая выходит в финал, всегда настраивается только на победу. "Но не всегда все решает настрой, безусловно, сборная России будет играть на победу, в последнее время у нее не все получалось. Но с таким же настроем выйдет и соперник. Будет все решать холодная голова, спокойствие, умение разыгрывать лишнего, обороняться", - сказал Жолобов.

"Самая главная игра у нас еще впереди, а мы уже выложились очень сильно в матчах с командами Италии и Нидерландов. Поэтому нужно будет успокоиться, собраться, у нас будет день отдыха. Недостатка в настрое у нашей сборной не будет, вопрос не в настрое, а в мастерстве, умении, хладнокровии. В таких играх может решить один бросок, один эпизод", - заключил он.

Финал чемпионата Европы между сборными России и Испании пройдет 25 января.

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ЧЕ-2020 по водному поло
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