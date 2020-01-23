Жолобов: российские ватерполистки могут выиграть ЧЕ за счет хорошей игры в большинстве

Российские ватерполистки обыграли в полуфинале чемпионата Европы действующего победителя турнира команду Нидерландов (основное время - 7:7, по пенальти - 4:3) и встретятся в финале с испанками, которые победили венгерок (11:10). По итогам полуфинальных матчей стало известно, что россиянки получили лицензию на Игры 2020 года в Токио.

"Нидерландки являются законодателями мод в водном поло, они одними из первых стали культивировать его в Европе. И, безусловно, то, что они сложили полномочия чемпионов, говорит о силе нашей команды. Хотя когда доводишь дело до пенальти, то кому как повезет, и в данном случае мастерство и везение было на стороне нашей команды", - подчеркнул Жолобов. "Анна Карнаух на Олимпиаде от венгерок взяла пенальти, сейчас здесь отразила, так что ее можно назвать специалистом по послематчевым пенальти", - добавил он.

Жолобов отметил, что любая команда, которая выходит в финал, всегда настраивается только на победу. "Но не всегда все решает настрой, безусловно, сборная России будет играть на победу, в последнее время у нее не все получалось. Но с таким же настроем выйдет и соперник. Будет все решать холодная голова, спокойствие, умение разыгрывать лишнего, обороняться", - сказал Жолобов.

"Самая главная игра у нас еще впереди, а мы уже выложились очень сильно в матчах с командами Италии и Нидерландов. Поэтому нужно будет успокоиться, собраться, у нас будет день отдыха. Недостатка в настрое у нашей сборной не будет, вопрос не в настрое, а в мастерстве, умении, хладнокровии. В таких играх может решить один бросок, один эпизод", - заключил он.

Финал чемпионата Европы между сборными России и Испании пройдет 25 января.