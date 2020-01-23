Власенко: вслед за олимпийской лицензией ватерполистки России должны завоевать золото ЧЕ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Завоевание российскими ватерполистками олимпийской лицензии не отменяет задачу победить на чемпионате Европы, которая стоит перед командой. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.
Женская сборная России в четверг вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Будапеште. На турнире разыгрывается только одна путевка на Игры 2020 года в Токио, ее должен был получить победитель соревнований. Однако испанки, с которыми россиянки будут играть в матче за золотые медали, уже имеют олимпийскую путевку, поэтому она автоматически досталась сборной России.
"Очень приятно, что мы вышли в финал и завоевали олимпийскую лицензию, это дорогого стоит. Я специально не смотрел второй полуфинал, поскольку волновался за результат, - сказал Власенко. - Это пока еще маленькая, но победа. Главный же матч впереди - финал чемпионат Европы, в котором мы будем играть на победу, задача такая стоит".
Глава федерации поздравил с успешным выступлением тренерский штаб сборной во главе с Александром Гайдуковым и команду, капитаном которой является Екатерина Прокофьева. "Все молодцы", - сказал он.
Власенко поблагодарил бывшего министра спорта России Павла Колобкова, который помог федерации найти средства для проведения тренировочного сбора в США при подготовке к чемпионату Европы. "Американская сборная на сегодня является сильнейшей в мире, и мне удалось убедить Павла Анатольевича помочь нам отправить команду на сборы в США. Там она играла с сильнейшими клубами мира, что, я уверен, помогло нам сегодня выйти в финал чемпионата Европы", - рассказал президент федерации.
Финал чемпионата Европы между сборными России и Испании пройдет 25 января. Последний раз в финале турнира российская команда играла в 2010 году. Испанки - серебряные призеры прошлогоднего чемпионата мира.