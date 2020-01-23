Власенко: вслед за олимпийской лицензией ватерполистки России должны завоевать золото ЧЕ

Женская сборная России в четверг вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Будапеште. На турнире разыгрывается только одна путевка на Игры 2020 года в Токио, ее должен был получить победитель соревнований. Однако испанки, с которыми россиянки будут играть в матче за золотые медали, уже имеют олимпийскую путевку, поэтому она автоматически досталась сборной России.

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Завоевание российскими ватерполистками олимпийской лицензии не отменяет задачу победить на чемпионате Европы, которая стоит перед командой. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

"Очень приятно, что мы вышли в финал и завоевали олимпийскую лицензию, это дорогого стоит. Я специально не смотрел второй полуфинал, поскольку волновался за результат, - сказал Власенко. - Это пока еще маленькая, но победа. Главный же матч впереди - финал чемпионат Европы, в котором мы будем играть на победу, задача такая стоит".

Глава федерации поздравил с успешным выступлением тренерский штаб сборной во главе с Александром Гайдуковым и команду, капитаном которой является Екатерина Прокофьева. "Все молодцы", - сказал он.

Власенко поблагодарил бывшего министра спорта России Павла Колобкова, который помог федерации найти средства для проведения тренировочного сбора в США при подготовке к чемпионату Европы. "Американская сборная на сегодня является сильнейшей в мире, и мне удалось убедить Павла Анатольевича помочь нам отправить команду на сборы в США. Там она играла с сильнейшими клубами мира, что, я уверен, помогло нам сегодня выйти в финал чемпионата Европы", - рассказал президент федерации.

Финал чемпионата Европы между сборными России и Испании пройдет 25 января. Последний раз в финале турнира российская команда играла в 2010 году. Испанки - серебряные призеры прошлогоднего чемпионата мира.