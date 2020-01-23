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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигурист Самарин заявил, что ему необходимо разобраться в себе после неудачи на ЧЕ

В произвольной программе спортсмен допустил падение на тройном акселе и сделал тройной риттбергер в один оборот

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин должен разобраться в себе, чтобы понять причины неудачного выступления на чемпионате Европы в австрийском Граце. Об этом он рассказал журналистам после проката произвольной программы.

Самарин во время произвольной программы упростил контент, отказавшись от четверного флипа. Вместо этого прыжка он выполнил четверной тулуп, а чуть ранее - четверной лутц (оба прыжка с помарками на выезде). Также он допустил падение на тройном акселе и сделал тройной риттбергер в один оборот. По сумме двух прокатов он получил 220,43 балла, что не позволит ему побороться за место на пьедестале.

"Что было не так? Не так была бабочка и падение с акселя, в большей степени даже бабочка с тройного элемента, это нонсенс, повторюсь, хочу сказать большое спасибо всем, кто сюда пришел поболеть, поддержать, - сказал Самарин. - Всем, кто переживает из дома. Хочу поблагодарить мою команду за то, что подготовили меня и поддерживают".

"Трудно найти слова, - добавил он. - Думаю, все понимают, что здесь все не то и не так. Не должно быть таких прокатов в будущем. Спустя минуту после проката трудно сказать что-то связное о причинах ошибок".

"Со здоровьем все в порядке, ботинки [коньков] меняли, но это не причина, - отметил спортсмен. - Мы поменяли их после Нового года. Я же на тренировках все делал, исполнял, в принципе форма нормальная, ботинки успели раскатать, не как тапочки сидят, но все равно это не причина. Надо мне в себе разобраться".

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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