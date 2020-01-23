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Еврокубки

Баскетболист ЦСКА Воронцевич повредил голеностоп на разминке перед матчем с "Валенсией"

Армейцы победили в этой встрече со счетом 81:70

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Форвард ЦСКА и сборной России Андрей Воронцевич повредил голеностоп на разминке перед матчем баскетбольной Евролиги с испанской "Валенсией". Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

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В четверг ЦСКА обыграл дома испанскую "Валенсию" со счетом 81:70 в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

"Впервые мы потеряли игрока на разминке - Андрей Воронцевич подвернул ногу, повредил голеностоп, - сказал Итудис. - В этом сезоне нам, видимо, главное всем уцелеть, очень много травм. Но мы на правильном пути и не собираемся останавливаться. Сегодня мы выучили очередной урок, на протяжение всего сезона мы проходим через испытания".

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в Евролиге. В турнирной таблице московский клуб вышел на третье место с 15 победами в 21 матче. В следующем матче ЦСКА 30 января на выезде сыграет с подмосковными "Химками".

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