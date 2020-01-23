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ЧЕ-2020 по водному поло

Белофастов: российским ватерполисткам после выхода на ОИ будет легче играть в финале ЧЕ

В финале турнира россиянки встретятся с командой Испании

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женской сборной России по водному поло после выхода на Олимпиаду 2020 года будет психологически легче играть в финале чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС по телефону высказал тренер национальной команды Андрей Белофастов.

Россиянки в четверг вышли в финал чемпионата Европы, который проходит в Будапеште, обыграв действующих победительниц турнира нидерландок. На чемпионате Европы разыгрывалась только одна путевка на Игры 2020 года в Токио, ее должен был получить победитель соревнований. Однако испанки, с которыми россиянки будут играть в матче за золотые медали, уже имеют олимпийскую путевку, поэтому она автоматически досталась сборной России.

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"Наверное, психологически нам будет полегче в связи с выходом на Олимпиаду, сегодня игра была очень эмоциональной. Но финал есть финал: все будет зависеть от настроя и подготовки. Команда у испанок сыгранная, опытная. Спасибо им, что они дали возможность сразу решить вопрос с путевкой на Олимпиаду", - сказал Белофастов.

"С такой сбалансированной командой, как сборная Испании, необходимо играть без провальных моментов в защите, которые появились в третьем периоде сегодня. Полтора периода мы играли хорошо, контролировали игру, но, к сожалению, при счете 4:2 не реализовали возможности, два-три раза имея численное преимущество. Мы дали возможность команде Нидерландов нас догнать и выйти вперед в третьем периоде, у нас в обороне была небольшая паника, мы пропустили несколько обидных голов. В четвертом периоде за счет грамотных тактических замен нам удалось переломить игру и свести все к пенальти", - добавил он.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 7:7, в серии пенальти точнее были россиянки - 4:3. "Да, пенальти - это лотерея, но везет сильнейшим. У нас [Анна] Карнаух - великолепный вратарь, надежный, и мы в нее верили", - отметил он.

Финал чемпионата Европы между сборными России и Испании пройдет 25 января.

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