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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Авербух считает, что на пьедестал ЧЕ в танцах на льду могут подняться два дуэта из России

После ритм-танца российские пары занимают второе, четвертое и пятое места

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Виктории Синициной и Никите Кацалапову, а также Александре Степановой и Ивану Букину по силам занять место в призовой тройке в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.

Синицина и Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате Европы с 88,73 баллами, первыми идут французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (88,78 балла). Третий результат показали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,66), Степанова и Букин идут четвертыми (83,65), Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро - пятыми (75,10).

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"Борьба продолжится в произвольной программе, и, думаю, что две первые российские пары - Синицина и Кацалапов, а также Степанова и Букин - идут на пьедестал, обеим парам по силам там оказаться, думаю, что так в итоге и произойдет, - сказал Авербух. - Они показали очень хорошие выступления, получив заслуженные оценки".

По куражу исполнения ритм-танца Авербух отдал предпочтение Синициной и Кацалапову. "Я очень люблю Степанову и Букина, работал с ними, и ритм-танец - это была моя постановка, но по куражу Синицина и Кацалапов сегодня были чуть лучше, все решают нюансы, - отметил Авербух. - Здорово, что по оценкам они так близко стоят с французами. По катанию Пападакис и Сизерона сложилось такое ощущение, что они были не так мотивированы, как наши ребята, устав от побед на чемпионатах Европы, а вот азарт Кацалапова был просто колоссальный".

"Третье место, как мне кажется, больше заслужили Степанова и Букин, нежели итальянцы, которым неожиданно поставили очень высокие оценки - это их рекорд. Я же рекорда не увидел. А пятое место Загорски и Гуррейро - хороший результат для третьей пары. Сегодня им поставили высокую техническую оценку", - отметил Авербух.

Произвольные программы танцевальные дуэты продемонстрируют 25 января.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катаниюАвербух, Илья Изяславич
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