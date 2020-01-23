Чемпионат Европы по шорт-треку с участием российских спортсменов стартует в Венгрии

ТАСС, 24 января. Российские шорт-трекисты начинают борьбу за медали европейского первенства 2020 года, которое стартует в пятницу. Турнир пройдет в венгерском городе Дебрецен.

Самый титулованный шорт-трекист в истории Виктор Ан пропустит соревнования из-за травмы колена. Российскую сборную на турнире представят Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова, Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Денис Айрапетян, Павел Ситников и Даниил Ейбог.

В первый соревновательный день спортсмены выступят в квалификационных забегах на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. 25 января будут разыграны медали на дистанциях 500 и 1500 метров. В заключительный день турнира пройдут финалы на дистанции 1000 метров и в эстафетах, а также женский суперфинал на 3000 метров и мужской забег на 5000 метров.

На прошлогоднем чемпионате Европы в Нидерландах сборная России заняла третье место в общекомандном зачете. Елистратов стал победителем на дистанции 1000 метров и завоевал бронзовую медаль на 1500 метров, а также стал третьим в многоборье. Ситников стал третьим на дистанции 500 метров, мужская сборная России завоевала бронзовую медаль в эстафете. Просвирнова победила на дистанции 1000 метров, стала третьей на 1500 метров и заняла второе место в многоборье, а женская сборная завоевала серебряную награду в эстафете.

Чемпионат Европы завершится 26 января.