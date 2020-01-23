Российский фигурист Дмитрий Алиев завоевал золото чемпионата Европы

20-летний спортсмен по сумме короткой и произвольной программ показал результат 272,89 балла (88,45 в короткой программе и 184,44 - в произвольной). Второе место занял 16-летний россиянин Артур Даниелян (246,74; 84,63+162,11), третье - 24-летний грузин Морис Квителашвили (246,71; 82,77+163,94), занимающийся в группе Этери Тутберидзе. 21-летний россиянин Александр Самарин занял десятое место (220,43; 74,77+145,66).

Алиев впервые завоевал золотую медаль чемпионата Европы, ранее его лучшим результатом на европейском первенстве была серебряная награда в Москве в 2018 году. Он является победителем чемпионата России, который прошел в декабре в Красноярске, а также юниорского финала Гран-при (2016). В предыдущий раз российский фигурист завоевывал золото чемпионата Европы в 2012 году, тогда на турнире в Великобритании победу одержал Евгений Плющенко.

Даниелян является серебряным призером юниорского чемпионата мира (2018), на декабрьском чемпионате России в Красноярске он стал вторым.

В пятницу короткую программу представят девушки, спортивные пары выступят с произвольной программой. Чемпионат Европы завершится 26 января показательными выступлениями.