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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Тренер Алиева счастлив, что дождался от фигуриста чистого проката и победы на ЧЕ

20-летний россиянин впервые в карьере завоевал золотую медаль чемпионата Европы
Евгений Рукавицын и Дмитрий Алиев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгений Рукавицын и Дмитрий Алиев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Евгений Рукавицын поблагодарил своего ученика - нового чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Алиева - за чистый прокат и его первую победу на турнире, он счастлив, что дождался этого момента. Об этом Рукавицын рассказал ТАСС.

В четверг 20-летний россиянин впервые в карьере завоевал золотую медаль чемпионата Европы.

"Я счастлив, молился и хотел, чтобы он откатал чисто, чтобы все элементы были исполнены. Я этого дождался, за это благодарен ему, я счастлив", - рассказал Рукавицын.

"Ничего нового мы специально под этот прокат не придумывали - была правильная подготовка, выбрана правильная позиция по тренировкам в Граце. Конечно, Дима также сам правильно выбрал настрой под свой конкретный стартовый номер", - сказал тренер.

Чемпионат Европы завершится 26 января.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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