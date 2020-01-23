В финал с путевкой на ОИ-2020. Российские ватерполистки сыграют с испанками за золото ЧЕ

ТАСС, 24 января. Женская сборная России по водному поло вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Будапеште, попутно завоевав лицензию на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Подопечные Александра Гайдукова в четверг обыграли действующих победительниц турнира команду Нидерландов. Основное время матча завершилось вничью со счетом 7:7, в серии пенальти точнее оказались россиянки - 4:3. В другом полуфинальном матче команда Испании обыграла сборную Венгрии со счетом 11:10. Финальный матч между испанками и россиянками пройдет в субботу, начало - 21:00 мск.

Благодаря выходу в финал сборной Испании российские ватерполистки получили путевку на Олимпиаду в Токио. На турнире разыгрывалась всего одна олимпийская лицензия, получить ее должен был победитель соревнований. Поскольку сборная Испании ранее уже отобралась на Олимпиаду как финалист чемпионата мира, то лицензию автоматически получил второй финалист европейского первенства.

На данный момент участие в Играх гарантировали женские сборные Японии, США, Испании, Канады, Австралии и России. В мужской части турнира на Олимпиаду уже отобрались команды Японии, Сербии, Испании, Италии, США и Австралии. В мужском олимпийском турнире выступят 12 команд, в женском - 10.

"Победили законодателей мод в водном поло"

Российские ватерполистки стартовали на турнире с разгромных побед над командами Словакии (31:2) и Сербии (27:2). В пяти матчах предварительного этапа команда Гайдукова уступила только хозяйкам чемпионата (8:9), выйдя в 1/4 финала со второго места группы А. Несмотря на опасения президента Федерации водного поло России (ФВПР) Алексея Власенко на предмет предвзятого судейства, в игре плей-офф с итальянками (главой технического комитета водного поло Европейской лиги плавания является Джанни Лонци - прим. ТАСС), победа россиянок получилась убедительной - 13:7.

В полуфинале сборная России не без труда обыграли действующих чемпионок Европы нидерландок.

"Полтора периода мы играли хорошо, контролировали игру, но, к сожалению, при счете 4:2 не реализовали возможности, два-три раза имея численное преимущество. Мы дали возможность команде Нидерландов нас догнать и выйти вперед в третьем периоде, у нас в обороне была небольшая паника, мы пропустили несколько обидных голов. В четвертом периоде за счет грамотных тактических замен нам удалось переломить игру и свести все к пенальти", - сказал ТАСС тренер сборной России Андрей Белофастов.

Героиней матча стала вратарь Анна Карнаух, отразившая в серии пенальти два броска. "Анна Карнаух на Олимпиаде от венгерок (в матче за бронзу - прим. ТАСС) взяла пенальти, сейчас здесь отразила, так что ее можно назвать специалистом по послематчевым пенальти. Нидерландки являются законодателями мод в водном поло, они одними из первых стали культивировать его в Европе. И, безусловно, то, что они сложили полномочия чемпионов, говорит о силе нашей команды", - отметил вице-президент Федерации водного поло России Олег Жолобов.

Власенко же отметил, что свою лепту в успех внес сбор в США, который женская сборная России провела в прошлом году. "Американская сборная на сегодня является сильнейшей в мире, и мне удалось убедить Павла Анатольевича [Колобкова] (бывший министр спорта - прим. ТАСС) помочь нам отправить команду на сборы в США. Там она играла с сильнейшими клубами мира, что, я уверен, помогло нам сегодня выйти в финал чемпионата Европы", - рассказал президент федерации.

Говоря о завоевании олимпийской лицензии, Власенко отметил: "Это пока еще маленькая, но победа. Главный же матч впереди - финал чемпионат Европы, в котором мы будем играть на победу, задача такая стоит".

Мужчины сыграют в олимпийской квалификации

Перед стартом чемпионата Европы больше надежд на успех связывали с женской сборной России, которая четыре года назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро выиграла бронзу. Правда, больших побед на континентальном турнире у россиянок давно не было - в последний раз они выходили в финал ровно 10 лет назад, став тогда чемпионками. Мужчины же в призерах последний раз были 23 года назад, когда выиграли бронзовые медали.

На двух последних турнирах россияне доходили до 1/4 финала, где крупно проигрывали. В Будапеште подопечные Сергея Евстигнеева благодаря победе над нидерландцами (15:9) на групповой стадии вышли в 1/8 финала, где обыграли сборную Грузии во главе с бывшим игроком команды России Ревазом Чомахидзе. В четвертьфинале россияне уступили хозяевам турнира (10:14), достойно сопротивлявшись первую половину игры. При этом главную задачу сборная России выполнила, отобравшись в олимпийский отборочный турнире, который пройдет конце марта - начале апреля в Роттердаме.