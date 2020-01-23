Фигурист Даниелян назвал серебро чемпионата Европы лучшим результатом в карьере

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /ТАСС/. Российский фигурист Артур Даниелян считает, что серебряная медаль чемпионата Европы является его лучшим результатом в карьере. Такое мнение он высказал журналистам.

16-летний Даниелян на чемпионате Европы в Граце по сумме программ набрал 246,74 балла и стал серебряным призером турнира. Он уступил лишь соотечественнику Дмитрию Алиеву.

"Хотел кататься в удовольствие, получить кайф. Надеялся показать работу после чемпионата России и также заявить о себе на взрослом уровне, чтобы это было достойно", - сказал Даниелян.

"Самый прекрасный момент проката произошел в конце, когда я полностью ушел в отрыв, начал получать удовольствие, - сказал фигурист. - Самым сложным было до проката настроить себя. Я не думал о местах, хотел показать чистое катание и стабильность, что я могу кататься без срывов, но он случился. Думаю, на данный момент это самый большой успех, первый на взрослых международных соревнованиях".

Чемпионат Европы завершится 26 января.