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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Горшков рад, что спустя восемь лет у России снова есть чемпион Европы по фигурном катанию

Победителем турнира стал Дмитрий Алиев

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рад, что спустя восемь лет у России снова появился чемпион Европы, на этот раз им стал Дмитрий Алиев. Об этом Горшков рассказал ТАСС.

20-летний Алиев по сумме короткой и произвольной программ показал результат 272,89 балла (88,45+184,44). Второе место занял 16-летний россиянин Артур Даниелян (246,74; 84,63+162,11), третье - 24-летний грузин Морис Квителашвили (246,71; 82,77+163,94), тренирующийся в группе Этери Тутберидзе. 21-летний россиянин Александр Самарин занял десятое место (220,43; 74,77+145,66).

"С 2012 года, с чемпионата Европы в Шеффилде, где первое и второе места заняли Евгений Плющенко и Артур Гачинский, у нас не было золота в мужском одиночном катании на этом турнире. Восемь лет прошло, наконец, это случилось. Здорово, ребята молодцы", - сказал Горшков.

"В короткой программе Алиев катался хорошо, сегодня показал себя просто блестяще. После выступления сказал ему, что всегда мечтал таким его увидеть. Артур Даниелян - просто слов нет, дебютант, неожиданно попал на чемпионат Европы и также неожиданно оказался на пьедестале, молодцы", - добавил глава ФФККР.

Чемпионат Европы завершится 26 января.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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