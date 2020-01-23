Горшков: решение об участии фигуриста Даниеляна на ЧМ остается за его тренером Буяновой

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что вопрос участия на мировом первенстве дебютанта чемпионата Европы Артура Даниеляна, завоевавшего серебро турнира, должна решить его тренер Елена Буянова. Об этом Горшков сообщил ТАСС.

Чемпионом Европы стал 20-летний Дмитрий Алиев, чем практически обеспечил себе попадание на предстоящий в марте в Монреале чемпионат мира. 16-летний Даниелян, попавший на чемпионат Европы как серебряный призер национального чемпионата, стал вторым. 21-летний россиянин Александр Самарин занял 10-е место.

"С чемпионом Европы Дмитрием Алиевым ситуация понятна. Что касается Даниеляна, то до чемпионата мира еще полтора месяца, торопиться не надо - решение должна принимать его тренер. Что касается Саши Самарина, то да, это неудача. Будем разбираться в ситуации", - сказал Горшков.

Чемпионат Европы завершится 26 января.