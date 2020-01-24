Первый после Плющенко. Фигурист Алиев выиграл золото чемпионата Европы в Австрии

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /ТАСС/. Второй соревновательный день чемпионата Европы в австрийском Граце завершился в четверг. Мужчины разыграли медали в мужском одиночном катании, а танцоры представили короткие программы.

На эту тему Фигурист Алиев заявил, что его душа плачет от счастья после победы на чемпионате Европы

Танцы на льду в последние годы стали безальтернативно самой предсказуемой дисциплиной в фигурном катании. Небольшую интригу в этом виде создавало отсутствие на стартах абсолютных мировых рекордсменов французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Если их нет, тогда начинается борьба, но если они выступают, то все остальные участники фактически лишаются шансов на золото. На чемпионат Европы в Австрии французы заявились, а эксперты с болельщиками уже успели отдать им победу. Что же до остальных мест, то в этом вопросе мнения были самые разные. Некоторые полагали, что хорошие шансы на пьедестал были у выступающих за Россию Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. В нынешнем сезоне дуэт выступал уверенно, но без фирменного блеска, так как партнершу беспокоят проблемы со здоровьем. Однако ритм-танец на европейском первенстве им удался, спортсмены получили за него 75,10 балла и занимают промежуточное пятое место. "На международных соревнованиях это наш лучший результат, на национальном турнире он был выше, но это цифры, а все же шероховатости присутствовали, - сказал Гурейро. - Однако мы излучали хорошую энергетику, зрителям понравилось. Нельзя сказать, что сильно волновались, но прошлый год мы пропустили и всего раз выступали, это давало о себе знать". Тренер фигуристов Елена Кустарова считает, что ее подопечные могли бы выступить лучше с технической точки зрения. "Откатали с настроением, все неплохо, но технически это могло быть лучше, - отметила она в беседе с ТАСС. - Маловато было тренировок - в день приезда лишь покатались на основной арене. Однако все находятся в равной ситуации". Без горячей воды Другой российский дуэт Александры Степановой и Ивана Букина остановился в шаге от пьедестала. С эмоциональной точки зрения прокат россиян выглядел безукоризненно. Спортсмены также получили далеко не самые плохие уровни сложности на элементах - третьи и четвертые (максимальные - прим. ТАСС). Третьих, правда, чуть больше, но проблема крылась не в них. Все решили надбавки за качество исполнения - GOE. Именно в этой категории россияне уступили ставшим третьими итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,66 балла - у итальянцев, 83,65 балла - у россиян). "Если сравнивать с Японией (этапом Гран-при в Саппоро - прим. ТАСС), мы выиграли у них [Гиньяр и Фаббри], сейчас так сложилось, - сказал Букин в беседе с журналистами после окончания проката. - Сами оценки пока не очень понятны, потому что все было чисто, посмотрим еще".

На эту тему Фигуристы Степанова и Букин отметили, что им непонятны оценки за короткую программу на ЧЕ

"Ребята молодцы, катались хорошо, мы ими довольны, - сказал тренер дуэта Александр Свинин. - Их оценка - это далеко не предел. Мы ожидали большего. Значит судьям видится что-то еще". Кроме того, Степанова и Букин вместе со своими тренерами вновь подняли тему несовершенства организации чемпионата Европы. Как оказалось, в отеле, где проживают участники турнира, нет горячей воды. Переселить спортсменов невозможно, потому что остальные гостиницы переполнены из-за наплыва туристов. Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что организаторы принесли спортсменам извинения, однако подобные ситуации их, конечно, не красят. "Я не буду говорить об арене и об остальном, но отсутствие в гостинице горячей воды - просто кошмар. Конечно, ребята как-то выкручиваются, но это просто ненормально для соревнований такого уровня", - сказала в беседе с ТАСС второй тренер пары Ирина Жук. Свинин добавил, что в гостинице параллельно идет ремонт. Синицина и Кацалапов обыграли французов в технике Во второй день соревнований зрителей на арене Steiermarkhalle стало заметно больше. Вероятно, большинство из них собрались на Пападакис и Сизерона, чей ритм-танец под зажигательное диско из мюзикла Fame многие признают лучшей постановкой сезона. Но на этот раз французы катались настолько сдержанно с эмоциональной точки зрения, что их тренеры Мари-Франс Дюбрей и Патрис Лозон, "проживавшие" прокат вместе с ними за бортиком, дали залу не меньше энергии, чем сами спортсмены.

На эту тему Фигуристы Синицина и Кацалапов назвали легчайшим исполнение ритм-танца на ЧЕ

После окончания выступления Пападакис и Сизерон надолго задержались в смешанной зоне и пообщались со всеми журналистами. Затем они остановились у телевизора, чтобы понаблюдать за катавшимися последними россиянами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, которые на глазах у прямых конкурентов откатали свой ритм-танец блестяще. Оценки были соответствующие - 88,73 балла, что всего на пять сотых меньше, чем у лидеров, при этом по технике Виктория с Никитой оказались впереди (50,45 - 50,33). Такого маленького отрыва от второго места у французов не было уже очень давно, судя по реакции Сизерона на оценки россиян, они вряд ли были довольны этому факту.

На эту тему Пападакис и Сизерон не удивлены малому отрыву от Синициной и Кацалапова в ритм-танце ЧЕ

"У нас получилось хорошее выступление, мы очень рады. Разрыв всего 0,05 балла, мы не удивлены этому, у нас был хороший прокат, но Никита с Викой тоже катались хорошо", - сказала Пападакис на пресс-конференции. Комментарий максимально нейтральный, но можно не сомневаться, что в произвольном танце будет война. Остается только надеяться, что Виктория и Никита справятся со своей "произволкой", которая в нынешнем сезоне их частенько подводит. Синицина и Кацалапов не скрывали радости от результата. "Каталось круто сегодня, легчайше, не знаю, как так получилось, - сказал Кацалапов. - Готовились, работали на тренировках, но сегодня было все легче и легче, хотелось еще продолжить. Тренеры довольны, оценка высокая". "Виноватый взгляд" Самарина У мужчин одной из главных сенсаций короткой программы стал провал россиянина Александра Самарина. Он шел 13-м, а его баллы (74,77) многого не обещали. И все же у него был шанс попасть в призы.

На эту тему Фигурист Самарин заявил, что ему необходимо разобраться в себе после неудачи на ЧЕ

Только использовать его Самарину не удалось. Четверные лутц и тулуп с некачественными выездами, падение на тройном акселе и риттбергер в один оборот - все это отправило фигуриста в подвал турнирной таблицы. Перед тем, как диктор озвучил баллы россиянина (220,43 по сумме, 10-е место), на арене включили песню Димы Билана "Неделимые". Самарин сидел с опущенной головой, на нем не было лица, поэтому прозвучавшая в тот момент строчка "Зеленый взгляд твой виноватый", а у Александра именно такой цвет глаз, стала лучшим аккомпанементом происходящему. "Со здоровьем все в порядке, ботинки [коньков] меняли, но это не причина, - признался спортсмен в беседе с журналистами. - Мы поменяли их после Нового года. Я же на тренировках все делал, исполнял, форма нормальная, ботинки успели раскатать. Не как тапочки, конечно, сидят, но все равно это не причина, надо мне в себе разобраться". Даниелян заявил о себе Российские болельщики уже успели было загрустить, но, как оказалось, слишком рано и совсем напрасно. 16-летний Артур Даниелян - дебютант не только чемпионатов Европы, но и взрослых международных соревнований - упал на тройном лутце и сделал помарку на тройном акселе, но в остальном был хорош. Два качественных четверных сальхова и высокий уровень презентации программ принесли ему 246,74 балла по сумме двух выступлений и итоговое второе место.

На эту тему Фигурист Даниелян назвал серебро чемпионата Европы лучшим результатом в карьере

"Хотел кататься в удовольствие, получить кайф. Надеялся показать работу после чемпионата России и также заявить о себе на взрослом уровне, чтобы это было достойно", - сказал Даниелян. Учитывая тот факт, что сборная России имеет только две квоты в мужском одиночном катании на чемпионат мира 2020 года в Монреале, успех Даниеляна приобретает стратегическое значение. Вряд ли теперь Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) скептически отнесется к включению его в состав на главный турнир сезона.

На эту тему Горшков: решение об участии фигуриста Даниеляна на ЧМ остается за его тренером Буяновой

Но самое интересное было впереди. Дмитрий Алиев - фигурист, потенциал которого не имеет верхней границы. Он хорош с технической и артистической точек зрения и при определенных обстоятельствах способен на равных бороться с лидерами мирового фигурного катания. Но одно из этих обстоятельств - собственное чистое катание - слишком часто его подводило. Алиев и счастье На сегодняшний же прокат фигурист вышел только за победой. Он был спокоен от первой секунды своей программы и до последней, а после ее окончания едва сдерживал эмоции. Знаменитый в прошлом швейцарский фигурист Стефан Ламбьель, приехавший в Грац со своим учеником латвийцем Денисом Васильевсом, в тот же момент аплодировал Алиеву в смешанной зоне, а тренер россиянина Евгений Рукавицын победно и с облегчением вскидывал руки вверх. Все понимали, что лидировавшему после короткой программы с минимальным отрывом чеху Михалу Бржезине обойти Алиева с таким прокатом будет невозможно.

На эту тему Фигурист Алиев заявил, что победный прокат на чемпионате Европы дался ему тяжело

Россиянин по сумме выступлений набрал 272,89 балла и вышел к журналистам, светясь от счастья. В этот момент не было важно вообще ничего - ни то, что было до Австрии, ни то, что Бржезина в ту же минуту "заваливал" свой прокат и летел прямиком к итоговому седьмому месту (231,25). Даже тот факт, что последний шаттл от арены отходил в 12 часов ночи по местному времени, не имел значения, так как успех Алиева заставил журналистов сильно задержаться и добираться потом до отелей своим ходом. Он - первый россиянин, ставший чемпионом Европы после Евгения Плющенко, выигрывавшего золотую медаль турнира в далеком 2012 году, именно это имело значение. "Душа плачет от счастья, безумно счастлив, радость, - сказал Алиев журналистам. - Для меня это великий день, победа над собой и, получается, я стал чемпионом Европы. Это самый счастливый день в спортивной карьере, верю в себя благодаря таким стартам. Вселяется доверие к себе и к работе, это окрыляет, сегодня я счастливый". "Счастье" было одним из самых часто произносимых слов в этот вечер. Еще несколько раз его сказал тренер Алиева Рукавицын. "Я счастлив, молился и хотел, чтобы он откатал чисто, чтобы все элементы были исполнены, - отметил наставник. - Я этого дождался, благодарен ему, я счастлив".

На эту тему Горшков рад, что спустя восемь лет у России снова есть чемпион Европы по фигурном катанию