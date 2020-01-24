Первый после Плющенко. Фигурист Алиев выиграл золото чемпионата Европы в Австрии

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /ТАСС/. Второй соревновательный день чемпионата Европы в австрийском Граце завершился в четверг. Мужчины разыграли медали в мужском одиночном катании, а танцоры представили короткие программы.
Танцы на льду в последние годы стали безальтернативно самой предсказуемой дисциплиной в фигурном катании. Небольшую интригу в этом виде создавало отсутствие на стартах абсолютных мировых рекордсменов французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Если их нет, тогда начинается борьба, но если они выступают, то все остальные участники фактически лишаются шансов на золото. На чемпионат Европы в Австрии французы заявились, а эксперты с болельщиками уже успели отдать им победу.
Что же до остальных мест, то в этом вопросе мнения были самые разные. Некоторые полагали, что хорошие шансы на пьедестал были у выступающих за Россию Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. В нынешнем сезоне дуэт выступал уверенно, но без фирменного блеска, так как партнершу беспокоят проблемы со здоровьем. Однако ритм-танец на европейском первенстве им удался, спортсмены получили за него 75,10 балла и занимают промежуточное пятое место.
"На международных соревнованиях это наш лучший результат, на национальном турнире он был выше, но это цифры, а все же шероховатости присутствовали, - сказал Гурейро. - Однако мы излучали хорошую энергетику, зрителям понравилось. Нельзя сказать, что сильно волновались, но прошлый год мы пропустили и всего раз выступали, это давало о себе знать".
Тренер фигуристов Елена Кустарова считает, что ее подопечные могли бы выступить лучше с технической точки зрения. "Откатали с настроением, все неплохо, но технически это могло быть лучше, - отметила она в беседе с ТАСС. - Маловато было тренировок - в день приезда лишь покатались на основной арене. Однако все находятся в равной ситуации".
Без горячей воды
Другой российский дуэт Александры Степановой и Ивана Букина остановился в шаге от пьедестала. С эмоциональной точки зрения прокат россиян выглядел безукоризненно. Спортсмены также получили далеко не самые плохие уровни сложности на элементах - третьи и четвертые (максимальные - прим. ТАСС). Третьих, правда, чуть больше, но проблема крылась не в них.
Все решили надбавки за качество исполнения - GOE. Именно в этой категории россияне уступили ставшим третьими итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,66 балла - у итальянцев, 83,65 балла - у россиян). "Если сравнивать с Японией (этапом Гран-при в Саппоро - прим. ТАСС), мы выиграли у них [Гиньяр и Фаббри], сейчас так сложилось, - сказал Букин в беседе с журналистами после окончания проката. - Сами оценки пока не очень понятны, потому что все было чисто, посмотрим еще".
"Ребята молодцы, катались хорошо, мы ими довольны, - сказал тренер дуэта Александр Свинин. - Их оценка - это далеко не предел. Мы ожидали большего. Значит судьям видится что-то еще".
Кроме того, Степанова и Букин вместе со своими тренерами вновь подняли тему несовершенства организации чемпионата Европы. Как оказалось, в отеле, где проживают участники турнира, нет горячей воды. Переселить спортсменов невозможно, потому что остальные гостиницы переполнены из-за наплыва туристов. Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что организаторы принесли спортсменам извинения, однако подобные ситуации их, конечно, не красят.
"Я не буду говорить об арене и об остальном, но отсутствие в гостинице горячей воды - просто кошмар. Конечно, ребята как-то выкручиваются, но это просто ненормально для соревнований такого уровня", - сказала в беседе с ТАСС второй тренер пары Ирина Жук. Свинин добавил, что в гостинице параллельно идет ремонт.
Синицина и Кацалапов обыграли французов в технике
Во второй день соревнований зрителей на арене Steiermarkhalle стало заметно больше. Вероятно, большинство из них собрались на Пападакис и Сизерона, чей ритм-танец под зажигательное диско из мюзикла Fame многие признают лучшей постановкой сезона. Но на этот раз французы катались настолько сдержанно с эмоциональной точки зрения, что их тренеры Мари-Франс Дюбрей и Патрис Лозон, "проживавшие" прокат вместе с ними за бортиком, дали залу не меньше энергии, чем сами спортсмены.
После окончания выступления Пападакис и Сизерон надолго задержались в смешанной зоне и пообщались со всеми журналистами. Затем они остановились у телевизора, чтобы понаблюдать за катавшимися последними россиянами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, которые на глазах у прямых конкурентов откатали свой ритм-танец блестяще. Оценки были соответствующие - 88,73 балла, что всего на пять сотых меньше, чем у лидеров, при этом по технике Виктория с Никитой оказались впереди (50,45 - 50,33). Такого маленького отрыва от второго места у французов не было уже очень давно, судя по реакции Сизерона на оценки россиян, они вряд ли были довольны этому факту.
"У нас получилось хорошее выступление, мы очень рады. Разрыв всего 0,05 балла, мы не удивлены этому, у нас был хороший прокат, но Никита с Викой тоже катались хорошо", - сказала Пападакис на пресс-конференции. Комментарий максимально нейтральный, но можно не сомневаться, что в произвольном танце будет война. Остается только надеяться, что Виктория и Никита справятся со своей "произволкой", которая в нынешнем сезоне их частенько подводит.
Синицина и Кацалапов не скрывали радости от результата. "Каталось круто сегодня, легчайше, не знаю, как так получилось, - сказал Кацалапов. - Готовились, работали на тренировках, но сегодня было все легче и легче, хотелось еще продолжить. Тренеры довольны, оценка высокая".
"Виноватый взгляд" Самарина
У мужчин одной из главных сенсаций короткой программы стал провал россиянина Александра Самарина. Он шел 13-м, а его баллы (74,77) многого не обещали. И все же у него был шанс попасть в призы.
Только использовать его Самарину не удалось. Четверные лутц и тулуп с некачественными выездами, падение на тройном акселе и риттбергер в один оборот - все это отправило фигуриста в подвал турнирной таблицы. Перед тем, как диктор озвучил баллы россиянина (220,43 по сумме, 10-е место), на арене включили песню Димы Билана "Неделимые". Самарин сидел с опущенной головой, на нем не было лица, поэтому прозвучавшая в тот момент строчка "Зеленый взгляд твой виноватый", а у Александра именно такой цвет глаз, стала лучшим аккомпанементом происходящему.
"Со здоровьем все в порядке, ботинки [коньков] меняли, но это не причина, - признался спортсмен в беседе с журналистами. - Мы поменяли их после Нового года. Я же на тренировках все делал, исполнял, форма нормальная, ботинки успели раскатать. Не как тапочки, конечно, сидят, но все равно это не причина, надо мне в себе разобраться".
Даниелян заявил о себе
Российские болельщики уже успели было загрустить, но, как оказалось, слишком рано и совсем напрасно. 16-летний Артур Даниелян - дебютант не только чемпионатов Европы, но и взрослых международных соревнований - упал на тройном лутце и сделал помарку на тройном акселе, но в остальном был хорош. Два качественных четверных сальхова и высокий уровень презентации программ принесли ему 246,74 балла по сумме двух выступлений и итоговое второе место.
"Хотел кататься в удовольствие, получить кайф. Надеялся показать работу после чемпионата России и также заявить о себе на взрослом уровне, чтобы это было достойно", - сказал Даниелян.
Учитывая тот факт, что сборная России имеет только две квоты в мужском одиночном катании на чемпионат мира 2020 года в Монреале, успех Даниеляна приобретает стратегическое значение. Вряд ли теперь Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) скептически отнесется к включению его в состав на главный турнир сезона.
Но самое интересное было впереди. Дмитрий Алиев - фигурист, потенциал которого не имеет верхней границы. Он хорош с технической и артистической точек зрения и при определенных обстоятельствах способен на равных бороться с лидерами мирового фигурного катания. Но одно из этих обстоятельств - собственное чистое катание - слишком часто его подводило.
Алиев и счастье
На сегодняшний же прокат фигурист вышел только за победой. Он был спокоен от первой секунды своей программы и до последней, а после ее окончания едва сдерживал эмоции. Знаменитый в прошлом швейцарский фигурист Стефан Ламбьель, приехавший в Грац со своим учеником латвийцем Денисом Васильевсом, в тот же момент аплодировал Алиеву в смешанной зоне, а тренер россиянина Евгений Рукавицын победно и с облегчением вскидывал руки вверх. Все понимали, что лидировавшему после короткой программы с минимальным отрывом чеху Михалу Бржезине обойти Алиева с таким прокатом будет невозможно.
Россиянин по сумме выступлений набрал 272,89 балла и вышел к журналистам, светясь от счастья. В этот момент не было важно вообще ничего - ни то, что было до Австрии, ни то, что Бржезина в ту же минуту "заваливал" свой прокат и летел прямиком к итоговому седьмому месту (231,25). Даже тот факт, что последний шаттл от арены отходил в 12 часов ночи по местному времени, не имел значения, так как успех Алиева заставил журналистов сильно задержаться и добираться потом до отелей своим ходом. Он - первый россиянин, ставший чемпионом Европы после Евгения Плющенко, выигрывавшего золотую медаль турнира в далеком 2012 году, именно это имело значение.
"Душа плачет от счастья, безумно счастлив, радость, - сказал Алиев журналистам. - Для меня это великий день, победа над собой и, получается, я стал чемпионом Европы. Это самый счастливый день в спортивной карьере, верю в себя благодаря таким стартам. Вселяется доверие к себе и к работе, это окрыляет, сегодня я счастливый".
"Счастье" было одним из самых часто произносимых слов в этот вечер. Еще несколько раз его сказал тренер Алиева Рукавицын. "Я счастлив, молился и хотел, чтобы он откатал чисто, чтобы все элементы были исполнены, - отметил наставник. - Я этого дождался, благодарен ему, я счастлив".
"С 2012 года, с чемпионата Европы в Шеффилде, где первое и второе места заняли Евгений Плющенко и Артур Гачинский, у нас не было золота в мужском одиночном катании на этом турнире, - сказал в беседе с ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. - Восемь лет прошло, наконец, это случилось. Здорово, ребята молодцы".
Третье место занял бывший россиянин Морис Квителашвили, ныне выступающий за Грузию. Его тренером является российский специалист Этери Тутберидзе, известная по работе с фигуристками-одиночницами, имена которых известным всем. Теперь 23 января можно официально считать одним из величайших дней в истории мужского российского фигурного катания. То ли еще будет!