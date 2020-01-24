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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Плющенко: фигурист Алиев заслужил победу на чемпионате Европы

Спортсмен впервые за последние восемь лет завоевал для России золото европейского чемпионата
Евгений Плющенко Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Евгений Плющенко
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский фигурист Дмитрий Алиев долго шел к победе на чемпионате Европы и заслужил золотую медаль турнира. Такое мнение ТАСС по телефону высказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

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В четверг 20-летний Алиев по сумме короткой и произвольной программ показал результат 272,89 балла и впервые за последние восемь лет завоевал для России золото европейского чемпионата. Второе место занял 16-летний россиянин Артур Даниелян (246,74). В последний раз золото и серебро чемпионата Европы для страны завоевывали в 2012 году Плющенко и Артур Гачинский.

"Мои поздравления, это потрясающая новость, наконец-то после такой длительной паузы у нас есть новый чемпион Европы. Хочется верить, что мы на этом не остановимся, хочется, чтобы ребята шли дальше и достойно выступили на чемпионате мира. А еще через два года показали высочайший класс на Играх в Пекине", - сказал Плющенко.

"Алиев заслужил эту победу, он долго шел к этой цели. Это очень хороший спортсмен, он обладает многими четверными прыжками, - отметил олимпийский чемпион. - Даниелян - молодец, показал достойное катание, стал стабильным, в короткой программе исполнил потрясающий четверной сальхов. Поздравляю его тренера Елену Буянову с таким великолепным результатом".

Чемпионат мира пройдет в Монреале с 16 по 22 марта.

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