Фигуристка Косторная в декабре 2019 года была дважды проверена на допинг РУСАДА

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Победитель финала Гран-при в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная в декабре 2019 года была дважды проверена на допинг специалистами Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством, она и Иван Букин стали самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами в 2019 году

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Косторная и Букин в 2019 году проверялись РУСАДА на допинг четыре раза, это самый большой показатель среди представителей фигурного катания.

Всего в декабре РУСАДА проверило на допинг 18 отечественных фигуристов. В число протестированных вместе с Косторной и Букиным также вошли Дмитрий Алиев (третье тестирование за год), Артур Даниелян (второе), Иван Десятов, Макар Игнатов, Дмитрий Козловский (третье), Ольга Мамченкова, Илья Миронов, Анастасия Мишина (второе), Владимир Морозов, Диана Мухаметзянова, Анна Щербакова (второе), Виктория Синицина (второе), Александра Трусова (второе), Марк Волков, Тиффани Загорски (второе).

Букин в январе 2018 года без объяснения причин не был допущен Международным олимпийским комитетом до участия в Играх в южнокорейском Пхёнчхане.