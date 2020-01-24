Александра Гуляева стала самой тестируемой РУСАДА спортсменкой в 2019 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Двукратная чемпионка России 2019 года в беге на 800 м и 1500 м Александра Гуляева стала самой тестируемой спортсменкой страны в 2019 году. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), с января по декабрь бегунья двенадцать раз проходила допинг-тестирование инспекторами РУСАДА.

25-летняя спортсменка, в срок выполнившая нормативы для участия в чемпионате мира в Катаре на обеих дистанциях (800 м, 1500 м), не сумела выступить в Дохе по причине того, что незадолго до начала главного старта сезона Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказала ей в получении нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах в условиях отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Одиннадцать раз в 2019 году тестировались РУСАДА на допинг бегуны Анастасия Шукшина, Владимир Никитин и Константин Плохотников, по 10 - бегуны Сергей Дубровский и Екатерина Сторожева (Шаповалова), а также ходоки Дементий Чепарев и Елена Лашманова.