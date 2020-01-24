{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Александра Гуляева стала самой тестируемой РУСАДА спортсменкой в 2019 году

Легкоатлетка не смогла выступить на чемпионате мира в Катаре, так как ей было отказано в предоставлении нейтрального статуса
Александра Гуляева Егор Алеев/ТАСС
Описание
Александра Гуляева
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Двукратная чемпионка России 2019 года в беге на 800 м и 1500 м Александра Гуляева стала самой тестируемой спортсменкой страны в 2019 году. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), с января по декабрь бегунья двенадцать раз проходила допинг-тестирование инспекторами РУСАДА.

На эту тему
Фигуристка Косторная в декабре 2019 года была дважды проверена на допинг РУСАДА

25-летняя спортсменка, в срок выполнившая нормативы для участия в чемпионате мира в Катаре на обеих дистанциях (800 м, 1500 м), не сумела выступить в Дохе по причине того, что незадолго до начала главного старта сезона Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказала ей в получении нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах в условиях отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Одиннадцать раз в 2019 году тестировались РУСАДА на допинг бегуны Анастасия Шукшина, Владимир Никитин и Константин Плохотников, по 10 - бегуны Сергей Дубровский и Екатерина Сторожева (Шаповалова), а также ходоки Дементий Чепарев и Елена Лашманова.

Теги
Допинг
Реклама на ТАСС
Australian Open
Действующая чемпионка Australian Open Осака проиграла в третьем круге 15-летней Гауфф
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу американской теннисистки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС