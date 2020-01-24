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Футбол в России

ФК "Млада Болеслав" объявил о переговорах Комличенко с московским клубом

Вопрос перехода игрока решится в ближайшие дни
Николай Комличенко Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Николай Комличенко
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 24 января. Нападающий чешского футбольного клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко ведет переговоры с московским клубом Российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба чешского клуба.

24-летний футболист не полетел с командой на сборы в Мальту и отправился в Москву, чтобы провести переговоры и пройти медобследование. Как сообщил ТАСС источник, близкий к игроку, этим клубом является московское "Динамо".

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"Он сейчас занимается конкретным трансферным предложением, - сказал спортивный директор "Млады Болеслав" Йозеф Джинох. - Он получил разрешение от клуба покинуть сборы команды и решить вопрос в ближайшие дни. Мы находимся в тесном контакте с клубом, игроком и его агентством Sport Invest. Как только ситуация будет решена, мы немедленно и подробно проинформируем об этом".

Комличенко является воспитанником "Краснодара". Летом 2017 года он был отдан российским клубом в аренду в "Младу-Болеслав". По итогам сезона-2018/19 Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей в 32 матчах, а также был признан лучшим нападающим и лучшим легионером турнира. В январе 2019 года клуб выкупил права на футболиста. 

В текущем сезоне он провел 20 матчей за "Младу-Болеслав" во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал шесть голевых передач. В составе сборной России игрок дебютировал 10 октября в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против сборной Шотландии (4:0), в отборочной встрече против сборной Сан-Марино (5:0), которая прошла 19 ноября, Комличенко забил свой первый гол в составе национальной команды.

Теги
Российский футбол
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