"Чертаново" не откажется от участия в РПЛ, если выйдет туда по спортивному принципу

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Занимающий четвертое место в турнирной таблице первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуб "Чертаново" не станет отказываться от выхода в Российскую премьер-лигу, если команда попадет туда по спортивному принципу. Об этом ТАСС заявил директор московского клуба Николай Ларин.

В четверг занимающие третье место в турнирной таблице ФНЛ "Химки" объявили об уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера команды. В сообщении об уходе специалиста отмечалось, что "в связи с изменением вектора развития клуба ставка будет сделана на воспитанников футбольных школ Московской области". Как уточнил ТАСС генеральный директор "Химок" Василий Иванов, соглашение с 47-летним тренером было расторгнуто по обоюдному согласию в связи с изменением задач на сезон.

"Ситуацию в "Химках" я комментировать не хочу, а что касается "Чертаново", мы много раз говорили о том, что если по спортивному принципу добьемся права играть в стыковых матчах или еще как-то, то отказываться от премьер-лиги не будем, - сказал Ларин. - Мы не считаем, что финансирование в РПЛ должно быть больше, чем у нас есть. Более того, там достаточно приличные деньги от телеправ по меркам нашего клуба, поэтому не видим проблем".

Также директор "Чертаново" подчеркнул, что окончательного решения о том, где команда будет играть в случае выхода в РПЛ, нет, поскольку команда еще не гарантировала себе повышение в классе. "Когда этот вопрос обсуждался на уровне руководства города, пока речь шла о Большой спортивной арене ["Лужников"] - единственном стадионе чемпионата мира, на котором нет футбола, - отметил собеседник агентства. - Какой смысл окончательно что-то решать, если мы еще никуда не вышли? У нас положение сейчас достаточно непонятное, мы на четвертом месте, а "Нефтехимик", очень хорошая команда, на два очка ниже нас".

"Впереди тоже хорошие команды. Не думаю, что из-за того, что где-то что-то поменялось, футболисты бросят играть - они в любой команде хотят играть в футбол и выигрывать. Тренер имеет большую роль, но все равно спортсмены хотят побеждать. Поэтому не думаю, что "Химки" или "Торпедо" не хотят [выходить в РПЛ]; не сомневаюсь, что они, а также "Нижний Новгород", "Балтика", "СКА-Хабаровск" и все другие еще будут бороться и хотеть выигрывать - концовка чемпионата будет очень интересной", - резюмировал Ларин.

В 25 турах ФНЛ "Чертаново" набрало 48 очков. Выше московской команды располагаются волгоградский "Ротор" (52 очка), столичное "Торпедо" (51) и подмосковные "Химки" (50). В сезоне-2020/21 РПЛ может быть расширена с 16 до 18 команд. Выступающие в элите клубы большинством голосов высказались за этот шаг, однако утвердить увеличение числа команд-участниц чемпионата страны должен исполком Российского футбольного союза (РФС).