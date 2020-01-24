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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Пахноцкая: РУСАДА с большой вероятностью проиграет дело WADA в суде

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства считает, что организация не будет поражена в правах ни в одном из направлений деятельности
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с большой вероятностью проиграет дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) против Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом на семинаре WADA рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Исполком WADA 9 декабря единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS.

"РУСАДА имеет сейчас статус соответствия кодексу, который будет до тех пор, пока CAS не примет решение. По моему мнению, не может быть оптимистичного прогноза, я думаю, дело будет проиграно", - сказала Пахноцкая.

В то же время РУСАДА не будет поражено в правах ни в одном из направлений деятельности, отметила замгендиректора. "Ни в планировании тестирования, ни в обработке результатов, ни в расследованиях, ни в образовательных семинарах", - подчеркнула она.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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