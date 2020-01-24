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Australian Open

Действующая чемпионка Australian Open Осака проиграла в третьем круге 15-летней Гауфф

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу американской теннисистки
Наоми Осака AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Наоми Осака
© AP Photo/Lee Jin-man

ТАСС, 24 января. Действующая победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) японка Наоми Осака уступила американке Кори Гауфф в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд составляет $49,1 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу американской теннисистки. В следующем круге Гауфф сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжан Шуай и американкой Софией Кенин.

Осака занимает четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Гауфф находится на 67-й позиции. Японка и американка провели вторую очную встречу. Теперь счет в их противостоянии равный - 1-1.

Гауфф 15 лет, она является самой юной теннисисткой за 23 года, сумевшей дойти до четвертого круга турнира Большого шлема (15 лет 114 дней), этого результата она добилась на Уимблдоне в 2019 году. В октябре 2019 года Гауфф выиграла свой первый и единственный турнир WTA.

22-летняя Осака имеет в активе пять титулов WTA. Она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля.

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