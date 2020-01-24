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Допинг в спорте

Дисквалификация за сотрудничество с отстраненным тренером с 2021 года будет автоматической

В настоящее время спортсмен, впервые уличенный в сотрудничестве с наказанным тренером, получает от антидопинговых служб предупреждение
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Спортсмены, которые работают с отстраненными тренерами, с 2021 года будут автоматически дисквалифицироваться по новому кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом на антидопинговом семинаре заявила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

В настоящее время спортсмен, впервые уличенный в сотрудничестве с наказанным тренером, получает от антидопинговых служб предупреждение.

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"С 1 января 2021 года согласно новому кодексу WADA спортсмен, уличенный в сотрудничестве с дисквалифицированным или отстраненным тренером, будет дисквалифицирован автоматически. Никаких предупреждений больше не будет", - заявила Пахноцкая.

В конце ноября легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, а также его тренера Евгения Загорулько за нарушения антидопинговых правил. Также отстранение получили президент ВФЛА (на тот момент Дмитрий Шляхтин) и еще четыре сотрудника ВФЛА за вмешательство в расследование.

В октябре американский тренер Альберто Салазар, бывший тренер четырехкратного олимпийского чемпиона в беге на 5000 м и 10000 м Мо Фара, был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 31 октября 2017 года Фара объявил о прекращении сотрудничества со специалистом, при этом он отметил, что не допинговый скандал вокруг Салазара стал причиной смены тренера.

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Допинг
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