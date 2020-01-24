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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Трусова, Косторная и Щербакова безошибочно провели тренировку короткой программы на ЧЕ

Соревнования у девушек пройдут в пятницу, начало - в 13:30 мск

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /ТАСС/. Российские фигуристки Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова чисто провели тренировку перед стартом короткой программы чемпионата Европы в австрийском Граце.

Щербакова начала исполнять прыжки первой в своей разминке. Она дважды исполнила двойной аксель, после чего продемонстрировала комбинации из тройного флипа и тройного сальхова через ойлер, а также тройных лутца и тулупа и лутца с риттбергером (трижды). В "прогоне" она не допустила ошибок - двойной аксель, каскад из тройных флипа и риттбергера (отсутствует в заявке спортсменки), а также лутца и риттбергера были выполнены чисто. После этого она продолжила отрабатывать тройные прыжки, а также сделала комбинацию из четверного лутца и тройного тулупа.

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Косторная начала прыгать второй. Она продемонстрировала двойной аксель, после чего взяла небольшую паузу в прыжках до начала проката короткой программы. В ней она чисто приземлила тройной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. После проката ей также удались несколько тройных акселей.

Трусова до начала "прогона" дважды сделала тройной риттбергер, тройные сальхов и флип, а затем - две комбинации из тройных лутца и тулупа, а также лутца и риттбергера. Также она два раза выполнила тройной тулуп и сделала попытку исполнить этот прыжок в четыре оборота, но допустила падение. Затем она снова зашла на этот элемент, и на сей раз он получился у фигуристки чисто. Кроме того, ей дважды удалось приземлить четверной лутц.

В "прогоне" короткой программы она исполнила двойной аксель (в заявке значится тройной), тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Короткая программа у девушек пройдет в пятницу, начало - в 13:30 мск.

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