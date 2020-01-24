Пахноцкая считает, что судебные слушания по спору РУСАДА с WADA должны идти открыто

WADA 9 января уведомило Спортивный арбитражный суд (CAS) о споре с РУСАДА, поскольку национальное агентство не согласилось с решением лишить его статуса соответствия международному кодексу. К процессу также присоединились международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты, десятки российских спортсменов и другие организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая выступила за открытое рассмотрение судебного спора организации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом она заявила на семинаре РУСАДА для представителей СМИ.

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"Считаю, что слушания в Лозанне дела РУСАДА и WADA должны быть открытыми, поскольку речь идет о будущем вынесенном решении о чистоте спорта. Пока я считаю так. Если не будут затронуты интересы каких-то свидетелей", - сказала Пахноцкая.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

Если CAS примет сторону WADA, российский спорт подвергнется наказанию: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры. Полный перечень санкций был утвержден исполкомом WADA 9 декабря.