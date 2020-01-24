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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Пахноцкая: cостав набсовета РУСАДА будет пересмотрен по новому кодексу WADA

По словам заместителя гендиректора РУСАДА, это может произойти раньше 2021 года, если Спортивный арбитражный суд примет решение в пользу WADA уже в этом году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Состав наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет пересмотрен по новому кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом журналистам сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Пахноцкая считает, что судебные слушания по спору РУСАДА с WADA должны идти открыто

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА за манипуляции с базой московской лаборатории. Это может привести к санкциям в отношении российского спорта: Россия на четыре лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. 9 января WADA передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен будет поставить точку в этом разбирательстве.

"Новый кодекс WADA вынудит РУСАДА, самое позднее, 1 января 2021 года изменить подход к формированию наблюдательного совета. В новом кодексе WADA говорится, что никакое лицо, вовлеченное в операционные решения или деятельность национального антидопингового агентства, не может быть вовлечено в управление или операционную деятельность любой международной федерации, национальной федерации, организатора крупных соревнований, Национального олимпийского комитета, Национального паралимпийского комитета или государственного подразделения, ответственного за допинг или антидопинг. Но это может произойти и раньше 2021 года, если Спортивный арбитражный суд примет решение в пользу WADA уже в этом году", - сказала она.

Руководителем набсовета РУСАДА является Александр Ивлев.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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