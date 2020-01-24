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Допинг в спорте

WADA c 1 января 2021 года запретит спортсменам пить пиво перед допинг-контролем

Алкоголь мешает обнаружению возможной запрещенной субстанции
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Новый Всемирный антидопинговый кодекс, который вступит в силу 1 января 2021 года, запрещает спортсменам употреблять слабоалкогольные напитки перед сдачей допинг-пробы. Об этом журналистам рассказала заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

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РУСАДА еще весной прошлого года запретило спортсменам во время прохождения допинг-контроля употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, которые ранее использовались некоторыми атлетами для ускорения процедуры сдачи мочи.

"Новый международный стандарт Всемирного антидопингового агентства [WADA] запретит употребление алкоголя на пункте допинг-контроля. Речь идет о пиве в первую очередь. Сейчас каждое антидопинговое агентство может устанавливать свои ограничения в этом вопросе. Но в новом стандарте четко прописан запрет", - рассказала Пахноцкая.

"Во-первых, это вредит здоровью спортсмена, о чем есть заключение экспертных комиссий. Во-вторых, употребление алкоголя приводит к не совсем достойному поведению на пункте допинг-контроля, что ранее выражалось также и в том, что в адрес инспекторов поступали угрозы. В-третьих, алкоголь мешает обнаружению возможной запрещенной субстанции", - пояснила она.

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