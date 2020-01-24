Цзюй Вэньцзюнь: Горячкина играла на равных в матче за звание чемпионки мира по шахматам

На тай-брейке 21-летняя Горячкина проиграла 28-летней Цзюй Вэньцзюнь по итогам четырех партий с укороченным контролем времени со счетом 1,5:2,5. Первая, вторая и четвертая партии завершились вничью, в третьей победила китаянка. После 12 партий с классическим контролем времени счет был равный - 6:6.

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина очень молода и в матче за звание чемпионки мира играла на равных с обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Такое мнение высказала журналистам Цзюй Вэньцзюнь.

Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам

"Третья партия оказалась решающей. В первой у Горячкиной были шансы где-то до 25-го хода, но потом мне удалось исправить ситуацию, - сказала Цзюй Вэньцзюнь. - В целом матч прошел на равных - у моей соперницы тоже были шансы".

"Мы были на одном уровне, в целом это был очень сложный матч. Я делала сильные ходы, и соперница ошиблась в цейтноте. Очень довольна своей партией - изначально хотела выиграть белыми и сыграть вничью черными, но это не всегда получалось. Я проигрывала белыми, и пришлось менять стратегию", - добавила она.

"Горячкина очень молода, прогрессирует, и у нее очень интересная позиционная игра. Она продолжает оказывать давление до самого конца. Завтра в Китае Новый год - это сумасшедший подарок для меня", - сказала спортсменка.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составлял €500 тыс., победительница получит 55% от этой суммы (60% полагалось в случае победы без тай-брейка).