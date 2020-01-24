{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Матч за женскую шахматную корону

Цзюй Вэньцзюнь: Горячкина играла на равных в матче за звание чемпионки мира по шахматам

Китайская спортсменка отметила прогресс россиянки
Цзюй Вэньцзюнь Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Цзюй Вэньцзюнь
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина очень молода и в матче за звание чемпионки мира играла на равных с обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Такое мнение высказала журналистам Цзюй Вэньцзюнь.

На тай-брейке 21-летняя Горячкина проиграла 28-летней Цзюй Вэньцзюнь по итогам четырех партий с укороченным контролем времени со счетом 1,5:2,5. Первая, вторая и четвертая партии завершились вничью, в третьей победила китаянка. После 12 партий с классическим контролем времени счет был равный - 6:6.

На эту тему
Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам

"Третья партия оказалась решающей. В первой у Горячкиной были шансы где-то до 25-го хода, но потом мне удалось исправить ситуацию, - сказала Цзюй Вэньцзюнь. - В целом матч прошел на равных - у моей соперницы тоже были шансы".

"Мы были на одном уровне, в целом это был очень сложный матч. Я делала сильные ходы, и соперница ошиблась в цейтноте. Очень довольна своей партией - изначально хотела выиграть белыми и сыграть вничью черными, но это не всегда получалось. Я проигрывала белыми, и пришлось менять стратегию", - добавила она.

"Горячкина очень молода, прогрессирует, и у нее очень интересная позиционная игра. Она продолжает оказывать давление до самого конца. Завтра в Китае Новый год - это сумасшедший подарок для меня", - сказала спортсменка.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составлял €500 тыс., победительница получит 55% от этой суммы (60% полагалось в случае победы без тай-брейка).

Теги
Матч за женскую шахматную корону
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
ВХЛ объявила о переносе матчей китайских клубов в Россию из-за коронавируса
Места проведения встреч будут объявлены позднее
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС