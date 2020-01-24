Борис Ротенберг готов решить вопросы с Кокориным по работе в "Динамо", если они остались

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев ранее сообщил ТАСС, что между петербургским клубом и "Сочи" достигнута договоренность о переходе Кокорина. Агент футболиста Кирилл Логинов отметил, что его клиент не собирается уходить из "Зенита", несмотря на то, что во вторник было объявлено о его переходе в аренду в "Сочи". По словам спортивного юриста Михаила Прокопца, сочинский клуб по закону не может арендовать Кокорина в случае несогласия игрока. В четверг комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram выдвинул версию о том, что московское "Динамо", которое Кокорин покинул в январе 2016 года, могло не выплатить ему все долги по премиальным.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг готов урегулировать возможные финансовые вопросы от нападающего Александра Кокорина в случае, если тот согласится перейти в его команду. Об этом Ротенберг сообщил ТАСС.

"Если по тому периоду остались какие-то спорные моменты, мы их урегулируем. Тогда в "Динамо" менялось руководство, не исключаю, что у Саши остались какие-то вопросы. Так бывает, решим их в Сочи", - сказал Ротенберг, который с 2013 по 2015 год был президентом "Динамо".

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел в разных турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач, вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона.

Кокорин не был заявлен за клуб, он принимал участие только в тренировочном процессе. Во вторник Кокорин сыграл в товарищеском матче "Зенита", выйдя на поле с капитанской повязкой, и забил три мяча. Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). В составе сборной России он принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).