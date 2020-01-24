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Кубок мира по биатлону

Гараничев не выступит в смешанных эстафетах на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке

Обе гонки пройдут в субботу, 25 января
Евгений Гараничев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгений Гараничев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Олимпийский призер Сочи Евгений Гараничев не выступит в смешанных эстафетах, которые пройдут на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Как сообщили ТАСС в тренерском штабе национальной команды, в миксте мужскую часть команды представят Александр Логинов и Матвей Елисеев, в сингл-миксте - Эдуард Латыпов.

Обе гонки пройдут в субботу, 25 января. Женская половина состава российских команд на эти старты определится после индивидуальной гонки, которая пройдет в пятницу.

31-летний Гараничев в декабре не выступал в эстафетах, однако в январе дважды был включен в состав на командные гонки.

В карьере биатлониста была неудачная серия из пяти подряд эстафетных гонок на главных стартах сезона, в которых он уходил на штрафные круги. В прошлом году он попросил тренеров сборной не ставить его на эстафету на чемпионате мира, который проходил в Эстерсунде.

Теги
Кубок мира по биатлону
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