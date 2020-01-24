Свыше 360 борцов из 13 стран примут участие в турнире "Иван Ярыгин" в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Свыше 360 спортсменов примут участие в международном турнире по вольной борьбе серии Гран-при "Иван Ярыгин", который открылся в Красноярске в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Всего в соревнованиях выступят 362 спортсмена из 13 стран. Предварительные схватки прошли в четверг, завершатся соревнования 26 января.

"Я уверен, что этот турнир, как и все предыдущие, станет настоящим праздником спорта и дружбы. Я желаю всем нам ярких эмоций, красивых побед и новых открытий", - заявил на церемонии открытия губернатор края Александр Усс. Президент Федерации спортивной России Михаил Мамиашвили отметил, что спортсмены решают одну из главных задач - попасть в национальную сборную.

В этом году турнир не носит статус рейтингового и не входит в зачет для квалификации на летние Олимпийские игры в 2020 году. Общий призовой фонд турнира составит 5 млн рублей. Победитель в каждой весовой категории получит по 100 тысяч рублей. Также учреждены специальные призы от губернатора региона за лучшую технику борьбы - 300 тыс. и 50 тыс. рублей, от мэра Красноярска - 250 тыс. рублей.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при.