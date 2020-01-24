Давыдов, Созонов и Гайсин будут включены в состав сборной по регби-7 перед ЧЕ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Герман Давыдов, Владислав Созонов и Рамиль Гайсин будут включены в состав сборной России по регби-7 перед чемпионатом Европы. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России сообщил главный тренер сборной России Александр Янюшкин.

Давыдов, Гайсин и Созонов в составе сборной России по регби-15 выступали на Кубке мира, который прошел в 2019 году в Японии.

"Команда сформирована и состоит из сильнейших 20 игроков, в основном это регбисты "Локомотива-Пензы", чемпионы страны. Герман Давыдов, Владислав Созонов, Патрис Эме Пеки и Рамиль Гайсин - этих игроков я бы хотел вызвать из регби-15 в нашу сборную непосредственно перед чемпионатом Европы. Они были вовлечены в регби-7 и ранее, достаточно быстро адаптируются к разным видам регби. Окончательный состав из 13 человек будет сформирован к матчу со сборной Италии или Португалии, еще двое будут включены в резерв", - сообщил Янюшкин.

"Проведение товарищеских матчей против сборной Италии или Португалии запланировано на 19-28 мая", - добавил специалист.

Первый этап чемпионата Европы по регби-7 пройдет 13-14 июня в грузинском Кутаиси.