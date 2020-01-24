{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Давыдов, Созонов и Гайсин будут включены в состав сборной по регби-7 перед ЧЕ

Первый этап чемпионата Европы 7 пройдет 13-14 июня в грузинском Кутаиси

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Герман Давыдов, Владислав Созонов и Рамиль Гайсин будут включены в состав сборной России по регби-7 перед чемпионатом Европы. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России сообщил главный тренер сборной России Александр Янюшкин.

Давыдов, Гайсин и Созонов в составе сборной России по регби-15 выступали на Кубке мира, который прошел в 2019 году в Японии.

"Команда сформирована и состоит из сильнейших 20 игроков, в основном это регбисты "Локомотива-Пензы", чемпионы страны. Герман Давыдов, Владислав Созонов, Патрис Эме Пеки и Рамиль Гайсин - этих игроков я бы хотел вызвать из регби-15 в нашу сборную непосредственно перед чемпионатом Европы. Они были вовлечены в регби-7 и ранее, достаточно быстро адаптируются к разным видам регби. Окончательный состав из 13 человек будет сформирован к матчу со сборной Италии или Португалии, еще двое будут включены в резерв", - сообщил Янюшкин.

"Проведение товарищеских матчей против сборной Италии или Португалии запланировано на 19-28 мая", - добавил специалист.

Первый этап чемпионата Европы по регби-7 пройдет 13-14 июня в грузинском Кутаиси.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Ганус: ВФЛА нужна комиссия по вопросам допуска кандидатов на выборы в президенты
Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС