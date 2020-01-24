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Китайская вирусная пневмония

ВХЛ объявила о переносе матчей китайских клубов в Россию из-за коронавируса

Места проведения встреч будут объявлены позднее

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Домашние матчи китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) пройдут на территории России в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Места проведения встреч будут объявлены позднее. Главное государственное управление по вопросам спорта КНР в связи с распространением коронавируса приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля.

Согласно официальным данным, число инфицированных пневмонией в Китае уже достигло 617 человек, скончались 17 человек, 95 находятся в критическом состоянии. Тесно контактировали с заболевшими более 5,8 тыс. граждан, часть из них уже выпущена из-под карантина.

Помимо КНР, коронавирус выявлен еще в нескольких странах, в том числе в Таиланде, Южной Корее, США и Японии. Единичные симптомы зарегистрированы в Сингапуре и на Филиппинах.

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Китайская вирусная пневмония
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