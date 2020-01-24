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Матч за женскую шахматную корону

Горячкина назвала досадным поражение в матче за шахматную корону, но хорошим уроком

Россиянка уступила китаянке по итогам тай-брейка
Александра Горячкина Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина назвала досадным свое поражение в матче за звание чемпионки мира против китаянки Цзюй Вэньцзюнь, но хорошим уроком на будущее. Об этом она заявила журналистам.

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На тай-брейке 21-летняя Александра Горячкина проиграла 28-летней Цзюй Вэньцзюнь по итогам четырех партий с укороченным контролем времени со счетом 1,5:2,5. Первая, вторая и четвертая партии завершились вничью, в третьей победила китаянка. После 12 партий с классическим контролем времени счет был равный - 6:6.

"Обидно, конечно, что не смогла выиграть. Но это хороший урок, хоть и горький опыт, - сказала Горячкина. - Надеюсь, я вернусь и буду еще сильнее. Не хватило уверенности, опыта и немного везения".

Горячкина дважды побеждала на чемпионатах России (2015, 2017), два раза становилась сильнейшей на Кубке России (2012, 2015), побеждала на командном чемпионате мира (2017). В возрасте 12 лет стала международным гроссмейстером, среди женщин в более юном возрасте это звание получила только китаянка Хоу Ифань. В июне 2019 года Горячкина выиграла турнир претендентов в Казани. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) она занимает четвертое место (2578 баллов).

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Матч за женскую шахматную корону
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