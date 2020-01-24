Футболист "Валенсии" Денис Черышев выбыл из-за травмы задней поверхности бедра

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев получил травму задней поверхности бедра. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сроки восстановления полузащитника пока неизвестны.

В текущем сезоне 28-летний Черышев провел 16 матчей во всех турнирах за "Валенсию", в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. За сборную России нападающий сыграл 25 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи.

В составе мадридского "Реала" Черышев стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2015/16), выступая за "Севилью", он выиграл Лигу Европы (2013/14), вместе с "Валенсией" стал обладателем Кубка Испании (2018/19).