{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Валенсии" Денис Черышев выбыл из-за травмы задней поверхности бедра

Сроки восстановления полузащитника пока неизвестны
Денис Черышев EPA/QUIQUE GARCIA
Описание
Денис Черышев
© EPA/QUIQUE GARCIA

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев получил травму задней поверхности бедра. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сроки восстановления полузащитника пока неизвестны.

В текущем сезоне 28-летний Черышев провел 16 матчей во всех турнирах за "Валенсию", в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. За сборную России нападающий сыграл 25 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи.

В составе мадридского "Реала" Черышев стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2015/16), выступая за "Севилью", он выиграл Лигу Европы (2013/14), вместе с "Валенсией" стал обладателем Кубка Испании (2018/19).

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Ганус: ВФЛА нужна комиссия по вопросам допуска кандидатов на выборы в президенты
Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС