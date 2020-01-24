ВФЛА расследует информацию о нарушении тренером Чёгиным условий дисквалификации

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проведет расследование на основании информации о том, что дисквалифицированный за допинговые нарушения тренер по спортивной ходьбе Виктор Чёгин продолжает работать со спортсменами. Об этом ТАСС сообщил антидопинговый координатор ВФЛА Роберт Попов.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что у организации есть информация о том, что Чёгин продолжает работать со спортсменами. "Информация от нескольких источников. И у меня нет основания им не доверять", - заметила она.

"Сообщаем, что тренировочные мероприятия в Сочи в период с 13 по 31 января проводятся за счет средств Министерства спорта Российской Федерации (в соответствии с единым календарным планом Министерства спорта Российской Федерации), - заявил Попов. - В списках, утвержденных заместителем директора ФГБУ "ЦСП" направленных ВФЛА 10 января в адрес РУСАДА, Виктор Чёгин не фигурирует. В списках сборной, как вы понимаете, его тоже нет".

"По данному факту и в соответствии с уставом и положениями ВФЛА будет начато внутреннее расследование. Сегодня свяжемся с коллегами из РУСАДА для уточнения конкретной и детальной информации. Сигнал мы получили, будем оперативно реагировать", - добавил он.

С 2005 по 2015 год за нарушение антидопинговых правил были наказаны более 20 учеников Чёгина, тренер получил пожизненную дисквалификацию.