{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

"Куньлунь" рассматривает вариант проведения игры в Новосибирске из-за вспышки коронавируса

Домашняя встреча пекинского клуба против рижского "Динамо" должна пройти 24 февраля
Хоккеисты "Кунльлуня" Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Кунльлуня"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь" рассматривает возможность проведения единственной оставшейся домашней игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с рижским "Динамо" 24 февраля в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе китайского клуба.

Ранее стало известно, что место проведения домашнего матча пекинского "Куньлуня" против рижского "Динамо" 24 февраля будет объявлено после решения КХЛ, другой оставшийся в сезоне домашний матч команды (против ЦСКА 2 февраля) был перенесен в Москву в связи с празднованием в стране китайского Нового года. Ранее Главное государственное управление по вопросам спорта КНР в связи с распространением коронавируса приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля. В пятницу Высшая хоккейная лига (ВХЛ) объявила, что в связи с распространением коронавируса домашние матчи китайских команд пройдут на территории России.

"Уже ищем варианты, где-то на Востоке. 25 и 27 января там играет "Сибирь". Какой смысл ждать, что скажет КХЛ? Мы смотрим, чтобы многое совпало, в том числе в плане логистики", - сказал собеседник агентства.

"Куньлунь" после 53 матчей набрал 57 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда из Китая в субботу на выезде встретится с хельсинкским "Йокеритом".

Теги
Китайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Ганус: ВФЛА нужна комиссия по вопросам допуска кандидатов на выборы в президенты
Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС