"Куньлунь" рассматривает вариант проведения игры в Новосибирске из-за вспышки коронавируса

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Китайский "Куньлунь" рассматривает возможность проведения единственной оставшейся домашней игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с рижским "Динамо" 24 февраля в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе китайского клуба.

Ранее стало известно, что место проведения домашнего матча пекинского "Куньлуня" против рижского "Динамо" 24 февраля будет объявлено после решения КХЛ, другой оставшийся в сезоне домашний матч команды (против ЦСКА 2 февраля) был перенесен в Москву в связи с празднованием в стране китайского Нового года. Ранее Главное государственное управление по вопросам спорта КНР в связи с распространением коронавируса приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля. В пятницу Высшая хоккейная лига (ВХЛ) объявила, что в связи с распространением коронавируса домашние матчи китайских команд пройдут на территории России.

"Уже ищем варианты, где-то на Востоке. 25 и 27 января там играет "Сибирь". Какой смысл ждать, что скажет КХЛ? Мы смотрим, чтобы многое совпало, в том числе в плане логистики", - сказал собеседник агентства.

"Куньлунь" после 53 матчей набрал 57 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда из Китая в субботу на выезде встретится с хельсинкским "Йокеритом".