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Допинг в спорте

Глава РУСАДА считает положительным моментом уход Колобкова с поста министра спорта

Юрий Ганус отметил, что знает Олега Матыцина только с положительной стороны
Глава РУСАДА Юрий Ганус Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава РУСАДА Юрий Ганус
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает положительным моментом уход Павла Колобкова с поста министра спорта России. Об этом он в пятницу заявил журналистам.

Колобкова на посту министра во вторник сменил Олег Матыцин - глава Международной федерации университетского спорта (FISU).

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"Уход министра, который оппонировал мне в антидопинговых вопросах, я считаю положительным моментом. Матыцина я знаю только с положительной стороны. Но время покажет", - сказал Ганус.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных, которая передавалась при посредничестве Министерства спорта, являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет сторону WADA, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Теги
Допинг
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