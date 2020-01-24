Глава РУСАДА считает положительным моментом уход Колобкова с поста министра спорта

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает положительным моментом уход Павла Колобкова с поста министра спорта России. Об этом он в пятницу заявил журналистам.

"Уход министра, который оппонировал мне в антидопинговых вопросах, я считаю положительным моментом. Матыцина я знаю только с положительной стороны. Но время покажет", - сказал Ганус.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных, которая передавалась при посредничестве Министерства спорта, являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

Если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет сторону WADA, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.