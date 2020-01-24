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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

РУСАДА не видит заинтересованности ВФЛА в преодолении допингового кризиса

По словам Юрия Гануса, роль комиссии спортсменов ВФЛА должна быть усилена
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российское андидопинговое агентство (РУСАДА) не видит заинтересованности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в вопросе преодоления допингового кризиса. Об этом журналистам рассказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе.

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"Мы не видим заинтересованности сторон в разрешении данной ситуации (допуска спортсменов до зарубежных стартов). Мы призываем новое руководство спорта нашей страны активно войти в этот процесс и оказать содействие в скорейшем разрешении этого кризиса. Роль комиссии спортсменов ВФЛА должна быть усилена, она должна быть представлена в президиуме. Потому что чиновники совершают ошибки, а страдают спортсмены", - сказал Ганус.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit после совместного с РУСАДА расследования 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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