РУСАДА не видит заинтересованности ВФЛА в преодолении допингового кризиса

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе.

"Мы не видим заинтересованности сторон в разрешении данной ситуации (допуска спортсменов до зарубежных стартов). Мы призываем новое руководство спорта нашей страны активно войти в этот процесс и оказать содействие в скорейшем разрешении этого кризиса. Роль комиссии спортсменов ВФЛА должна быть усилена, она должна быть представлена в президиуме. Потому что чиновники совершают ошибки, а страдают спортсмены", - сказал Ганус.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit после совместного с РУСАДА расследования 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.