Габрилян: комиссия спортсменов ВФЛА надеется добиться справедливости вместе с РУСАДА

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) намерена вместе с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) добиться справедливости в вопросе участия легкоатлетов в международных соревнованиях. Об этом журналистам заявил тренер трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян.

В состав комиссии спортсменов входят Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков. Также в январе было принято решение рекомендовать президиуму ВФЛА расширить комиссию до девяти человек, включив в нее Родиона Гатауллина, Искандера Ядгарова, Ринаса Ахмадеева и Илью Шкуренева, и утвердить председателем комиссии Гатауллина.

"Я надеюсь, что сотрудничество комиссии спортсменов ВФЛА с РУСАДА поможет добиться справедливости, ситуация на самом деле критическая. Ссылаться на какие-то уставы и документы преступно, на карте карьера спортсменов. Мы пришли сюда не для того, чтобы найти крайнего, мы пришли за справедливостью, хотим достучаться, но не получаем ответа. Я несу ответственность, в том числе за то, чтобы мой спортсмен сумел реализовать себя на международных соревнованиях", - заявил Габриелян.

"Мы не попали на Олимпиаду-2016, и я попросил перед Марией прощения, потому что это и моя вина, что она не попала на главный спортивный старт. А передо мной и Марией тогда никто не извинился. Спортсмен должен тренироваться и не отвлекаться на другое. Хотелось бы, чтобы за нашим руководством мы стояли как за каменной стеной, но пока такого нет", - добавил он.

Ласицкене 26 лет, в активе спортсменки три золотые награды летних чемпионатов мира, два золота первенства мира в помещении, золотая и серебряная медали летних чемпионатов Европы, также россиянка одержала две победы на европейских первенствах в помещении. Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, как и другие российские легкоатлеты, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации в связи с чередой допинговых нарушений.