ФК "Мордовия" расторгнет контракт с игроком, который ставил на матчи "Машука" в аренде

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Мордовия" планирует расторгнуть контракт с вратарем Ярославом Малолетковым за то, что тот делал ставки на матчи "Машука-КМВ", за который выступал в аренде. Об этом ТАСС рассказал директор саранского клуба Николай Левин.

В пятницу комитет по этике Российского футбольного союза принял решение об отстранении от футбольной деятельности за ставки на матчи своей команды трех игроков, выступавших за пятигорский клуб "Машук-КМВ", представляющий Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Малолетков и защитник Роман Демидов ("Машук-КМВ") получили дисквалификацию на один год и штраф в размере 300 тыс. рублей, защитник Даниил Лезгинцев ("Урожай") - дисквалификацию на два года и 300 тыс. рублей штрафа.

"Для нас ситуация с ним стала большой неожиданностью, мы рассчитывали на него. Скорее всего, нам придется расстаться с ним, так как таковы требования регламента", - сказал Левин.

"Машук-КМВ" выступает в зоне "Юг" Олимп-ПФЛ - третьего по силе дивизиона чемпионата России. После 18 туров пятигорская команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.