FIFPro опровергла назначение Платини на должность советника президента организации

ТАСС, 24 января. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини не был назначен на должность советника главы Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Об этом сообщает пресс-служба FIFPro.

"В свете сообщений в СМИ, связывающих Мишеля Платини с ролью в нашей организации, FIFPro хотела бы официально заявить, что такая позиция не обсуждалась, не говоря уже о ее согласовании с исполкомом FIFPro", - сообщает пресс-служба организации.

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), был отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности. Срок отстранения истек в октябре прошлого года.

Основанием для отстранения Платини стал перевод президентом ФИФА Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Платини был отстранен арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет. Позже чиновник подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил дисквалификацию до 4 лет.

В FIFPro входят 63 профсоюза футболистов, в том числе российский.