Чемпионка мира по прыжкам в высоту Ласицкене надеется выступить на Олимпиаде-2020

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене не теряет надежды выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом она рассказала журналистам.

"Я испытываю разочарование, непонимание и негодование по поводу всей этой текущей ситуации. Но нахожу в себе силы ни в коем случае не опускать руки, - сказала она. - Сделаю от себя все, что зависит, чтобы попасть на Олимпиаду, гоню от себя все плохие мысли. Я имею право выступать и хочу защищать это право, а после встречи с РУСАДА надежды прибавилось", - добавила она.

Ласицкене также сообщила, что пока не ищет встречи с новым министром спорта РФ Олегом Матыциным. "Я не связывалась с ним и не ищу пока возможности встретиться. У него много сейчас других встреч", - подчеркнула она.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко, выборы главы организации должны пройти 28 февраля, но комиссия спортсменов на заседании в четверг выразила несогласие с этой датой.