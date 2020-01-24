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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Ласицкене надеется выступить на Олимпиаде-2020

Спортсменка заявила, что не опускает руки
Мария Ласицкене Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене не теряет надежды выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом она рассказала журналистам.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе.

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"Я испытываю разочарование, непонимание и негодование по поводу всей этой текущей ситуации. Но нахожу в себе силы ни в коем случае не опускать руки, - сказала она. - Сделаю от себя все, что зависит, чтобы попасть на Олимпиаду, гоню от себя все плохие мысли. Я имею право выступать и хочу защищать это право, а после встречи с РУСАДА надежды прибавилось", - добавила она.

Ласицкене также сообщила, что пока не ищет встречи с новым министром спорта РФ Олегом Матыциным. "Я не связывалась с ним и не ищу пока возможности встретиться. У него много сейчас других встреч", - подчеркнула она.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко, выборы главы организации должны пройти 28 февраля, но комиссия спортсменов на заседании в четверг выразила несогласие с этой датой.

Теги
РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованияхМатыцин, Олег Васильевич
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